مسلح يقتل شخصين أحدهما "رضيع" وينتحر في ولاية أمريكية

شفق نيوز / قُتل شخصان أحدهما رضيع، يوم الجمعة، بحادث إطلاق نار في متجر بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن ينتحر منفذ الهجوم.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه هذه الولاية سلسلة من عمليات القتل خلال الأيام الأخيرة، إذ قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في ميامي، جراء إطلاق نار خلال حدث احتفالي أعقب حفل تخرج.

وذكر مكتب الشريف في مقاطعة بالم بيتش، أن "إطلاق النار حصل داخل سوبر ماركت (بابليكس) في رويال بالم بيتش، على بعد 130 كلم شمال ميامي".

فيما أوضحت الشرطة أن عناصرها عثروا لدى وصولهم إلى موقع الحادث على "ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية".

وأكدت تيري باربيرا، المتحدثة باسم شريف المقاطعة، أن "مطلق النار وجه لاحقا مسدسه باتجاه نفسه، ليكون ثالث شخص يفارق الحياة بالحادثة".