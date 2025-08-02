مسلح يقتل أربعة أشخاص داخل حانة في ولاية أمريكية

شفق نيوز- موناتو

أعلنت السلطات الأميركية، يوم السبت، مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل حانة بولاية مونتانا، فيما لا يزال المشتبه به طليقاً وتستمر عمليات البحث عنه.

وأفادت شرطة الطرق السريعة في ولاية مونتانا، في بيان، بأن المشتبه به يُعتقد أنه لا يزال مسلحاً، محذّرة السكان من الاقتراب من منطقة "أناكوندا" التي تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً.

وأشار مكتب قائد شرطة مقاطعة جرانيت، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن فريقاً من وحدة التدخل السريع فتش منزل المشتبه به، الذي لا يزال مطلق السراح حتى اللحظة.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن ملابسات الحادث أو الحالة الصحية للمصابين.

من جانبها، قالت ساندرا باركر، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سولت ليك، والذي تشمل صلاحياته ولاية مونتانا، إن المكتب يقدّم الدعم في التعامل مع الحادث، لكنها أحالت الأسئلة المتعلقة بالتفاصيل إلى السلطات المحلية.