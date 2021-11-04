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مسلح يقتل ثلاث نساء ويصيب اخريات في ولاية فيرجينيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-04T05:06:56+0000
مسلح يقتل ثلاث نساء ويصيب اخريات في ولاية فيرجينيا

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الامريكية، يوم الخميس، بمقتل ثلاث نساء وإصابة أخريات جراء حادث إطلاق نار في شرق الولايات المتحدة.

وقالت شرطة مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا، إن ثلاث نساء قتلن في الموقع ونقلت اثنتان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إطلاق نار  مساء الاربعاء، جراء ما وصفته الشرطة بأنه خلاف عائلي محتمل.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الشرطة المحلية "لاري بون"، إن رجلا أطلق النار على امرأة في أحد المجمعات السكانية بالمدينة وانصرف من الموقع، لكنه رجع عندما هرعت أربع نساء أخريات لنجدتها، فأطلق النار عليهن أيضا.

وأضاف رئيس الشرطة أنه تم القبض على المشتبه بإطلاقه النار في وقت لاحق من نفس اليوم.

 

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