مسلح يقتل ثلاثة ضباط شرطة أمريكيين في بنسلفانيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، جراء إطلاق نار نفذه مسلح في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، قبل أن تتمكن الشرطة من القضاء عليه.

وقال كريستوفر باريس، المفوض في شرطة الولاية، في مؤتمر صحفي، "يمكنني أن أؤكد أن 5 شرطيين تعرضوا لإطلاق نار اليوم، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم قاتلة"، موضحا أن الشرطيين المصابين نقلا إلى المستشفى وهما "في حالة حرجة".