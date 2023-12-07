مسلح يقتل ثلاثة أشخاص قبل تصفيته في لاس فيغاس

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس قبل أن يلقى مصرعه.

وقالت شرطة لاس فيغاس في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقا) إنه "وفقا لمحققينا الموجودين في الموقع فإن ثلاثة ضحايا قضوا وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن مطلق النار قتل أيضا في الحادث امس الاربعاء.

وأعلنت السلطات الأمريكية في نيويورك الأحد الماضي أن رجلا قام بطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت وأصاب شرطيين بجروح قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

المصدر: ا ف ب