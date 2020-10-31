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مسلح يفتح النار على كاهن فرنسي ويلوذ بالفرار

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-31T17:10:18+0000
مسلح يفتح النار على كاهن فرنسي ويلوذ بالفرار

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء يوم السبت، عن إصابة كاهن ارثوذكسي بالرصاص في مدينة ليون الفرنسية وفرار المنفذ.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير".

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.

وفي غضون ذلك، تحدثت وكالة "فرانس برس" وقناة "BFM"، استنادا إلى مصادر في الشرطة، عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.

ويذكر أنه، قُتل 3 أشخاص خلال هجوم إرهابي قام به مهاجم قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، يوم الخميس، وتحتجز الشرطة حاليا مشتبها به في الواقعة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية نشر رسوم كاريكاتيرية يعتبرها المسلمون مسيئة للرسول محمد. وبدأت الأحداث قبل أيام بقيام مراهق مسلم بنحر استاذ فرنسي عرض الرسوم على طلابه خلال درس عن حرية التعبير.


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