مسلح يطلق النار في أحد مطاعم ماكدونالدز بمدينة تشيركاسي الأوكرانية

شفق نيوز- كييف

أفادت وسائل إعلام، يوم الخميس، بأن شخصا مسلحا أطلق النار أثناء تواجده في أحد مطاعم ماكدونالدز بمدينة تشيركاسي الأوكرانية.

وتبعا لوسائل الإعلام المحلية فإن دوافع الرجل من إطلاق النار داخل المطعم لا تزال مجهولة، وبعد إطلاق النار تم استدعاء القوات الخاصة وفرق الإسعاف إلى المكان.

وانتشرت قوات إنفاذ القانون حول المطعم، فيما أكدت وسائل الإعلام اصابة شخص تم إخراجه على نقالة، يعتقد أنه مطلق النار.

ولا تتوفر حاليا معلومات دقيقة حول وجود إصابات بين رواد المطعم، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة طوقت الشوارع المحيطة بالمطعم، ومن المفترض أن تقدم تفاصيلاً عن الحادثة في وقت لاحق.