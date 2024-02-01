مسلح يحتجز موظفي شركة أمريكية في تركيا احتجاجاً على "حرب غزة"

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن قيام مسلح باحتجاز موظفين بشركة "بروكتر آند غامبل" الأميركية الواقعة في شمال غرب تركيا كرهائن "احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وقالت محطة الحرة الامريكية نقلا عن وكالة "DHA" التركية إن السلطات تواصل محاولة إقناع المسلح للإفراج عن الرهائن، والبالغ عددهم سبعة أشخاص.

ووفقا لموقع "خبر تورك" فإن الشخص مجهول الهوية، ودخل المبنى الرئيسي لمصنع الشركة في جبزي بولاية قوجه إيلي وبيده مسدس.

ونشر مستخدمون صورة له عبر مواقع التواصل ولم يتسن لموقع "الحرة" التحقق منها.

وتظهر الصورة الشخص وعلى رقبته الكوفية الفلسطينية، ويرتدي جهازا يشبه عبوة ناسفة ويحمل مسدسا.

وتبين الصورة أيضا عبارة "ستفتح الأبواب لغزة. إما المصلى أو الموت"، ورسم المسلح أيضا العلم التركي والعلم الفلسطيني.

وذهب محافظ قوجه إيلي، سيدار يافوز، إلى المصنع وتلقى معلومات من الفرق، وفق موقع "خبر تورك".

كما تم توجيه شرطة العمليات الخاصة إلى مقدمة المصنع التابع لشركة "بروكتر آند غامبل".

وأضافت صحيفة "حرييت" أنه تم إغلاق الشارع الذي يقع فيه المصنع أمام المركبات والمشاة.