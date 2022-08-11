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 مسلح يحتجز مواطنين وموظفين في أحد بنوك شارع الحمرا.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-11T09:18:16+0000
 مسلح يحتجز مواطنين وموظفين في أحد بنوك شارع الحمرا.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية لبنانية، يوم الخميس، بأن مسلحا يحتجز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، فيما قام عناصر الجيش بتطويق المكان.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن فرع "فدرال بنك" في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.

وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى المصرف بسبب إقفاله من المعتدي.

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