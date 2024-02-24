مسلحون يقتلون 5 أشخاص أثناء جمعهم الكمأ في البادية السورية

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم السبت، بأن خمسة مواطنين قتلوا أثناء جمع الكمأ في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي لمحافظة حمص، على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.

ونقلت الوكالة، عن مصدر أمني في قيادة شرطة المحافظة، أن "عددا من الإرهابيين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على خمسة مواطنين أثناء قيامهم بجمع الكمأ في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتلهم على الفور".

وأشارت "سانا" إلى انتشار مجاميع مسلحة، بعضها ينتمي لتنظيم "داعش" في المناطق الوعرة في عمق البادية السورية تقوم باعتداءات متكررة على المواطنين والتجمعات السكنية على أطراف البادية ولا سيما خلال موسم جمع الكمأ، ما يؤدي إلى مقتل وجرح عدد منهم.