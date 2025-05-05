مسلحون يقتلون 3 من شرطة المرور بهجوم على دوريتهم في داغستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان جنوب روسيا، يوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة عناصر من شرطة المرور بهجوم مسلح على دوريتهم في العاصمة محج قلعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه حوالي الساعة 14:20 تعرضت دورية لشرطة المرور في مدينة محج قلعة لهجوم من قبل مجهولين، أدى وفقا للمعلومات الأولية، إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.

وأضاف البيان أن الجناة لاذوا بالفرار باستخدام سيارة الشرطة التي سرقوها، وتجري علمية للبحث والقبض على المهاجمين.

وأوضح رئيس داغستان سيرغي ميليكوف أنه وفقا للبيانات الأولية، فقد وقع الحادث عندما حاول عناصر من وزارة الداخلية إيقاف سيارة لكن السائق رفض الامتثال وفتح النار عليهم.

وفي وقت لاحق أكدت السلطات القضاء على اثنين من المهاجمين، وسط تقديرات بتورط ما مجموعه 4 مسلحين في الهجوم على الدورية.

ونقل موقع "RT" الروسي عن مصدر في إدارة محج قلعة عن إصابة طفلة جراء الحادث تم نقلها إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق أكد المستشفى السريري الجمهوري في محج قلعة استقباله عددا من المصابين جراء هجوم اليوم.