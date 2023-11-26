مسلحون يقتلون شخصين بالضفة الغربية بتهمة التعاون مع إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وكالة أسوسيتد برس بمقتل فلسطينيين اثنين في مخيم للاجئين بمدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بزعم تعاونهما مع إسرائيل.

وقال ضابط أمن فلسطيني إن جماعة مسلحة محلية في المخيم الواقع في بلدة طولكرم الشمالية اتهمت فلسطينيين اثنين بمساعدة قوات الأمن الإسرائيلية على استهداف الجماعة في مداهمة كبرى للجيش أسفرت عن مقتل ثلاثة قياديين بالجماعة في 6 نوفمبر.

كما قال الضابط، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إلى وسائل الإعلام، إن الرجلين كانا في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من عمرهما على التوالي، وكان أحدهما من المخيم.

وأكد مسؤول فلسطيني ثان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قوات الأمن الفلسطينية كانت على علم بالحادث، بحسب أسوسيتد برس.

وقال مكتب المدعي العام إنه سيكون لديه تفاصيل في الأيام المقبلة حول تحقيق الشرطة في عملية القتل.

وأظهرت مقاطع مصورة مئات الفلسطينيين يتجهون إلى مدخل المخيم ويصورون بهواتفهم بينما يحاول الرجال تعليق الجثتين المشوهتين على عامود كهربائي.

ويبدو أن الأمر كان صعبا، فألقى السكان بالجثتين فوق جدران مدرسة للأمم المتحدة في المخيم، وقيدوا الأقدام بسلسلة.

وظهرت مقاطع مصورة لاعترافات الرجلين، ووصفا تعاملاتهما الأخيرة مع مسؤولي استخبارات إسرائيليين قالا إنهم دفعوا لهما آلاف الدولارات مقابل معلومات.

يشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) يقوم بالضغط على فلسطينيين ليصبحوا مخبرين وعملاء لهم، إما بالابتزاز أو بالوعد بالعمل أو أذون دخول لإسرائيل.