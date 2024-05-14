مسلحون يغتالون حاكماً إيرانياً جنوب شرقي البلاد

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا حاكم إحدى المدن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية عن نائب رئيس المحافظة للشؤون الأمنية علي رضا مرحمتي، قوله إن "مسلحين مجهولين أقدموا مساء اليوم على اغتيال إسفنديار عظيمي، حاكم بلدة جوهركوة بمحافظة سيستان وبلوشستان".

وأعلن المدعي العام لمحافظة سيستان وبلوشستان، رفع دعوى قضائية وإجراء تحقيق بشأن اغتيال حاكم بلدة جوهركوة، مبيناً أن "إسفنديار عظيمي كان يستقل سيارته مساء اليوم بعد زيارة إحدى النقابات العمالية في منطقة جوهركوة، عندما أصيب برصاصة في صدره ويده من قبل مجهولين وتوفي على الفور".

وبلدة جوهركوة الريفية هي جزء من مقاطعة تفتان في محافظة بلوشستان ويسكنها قرابة 20 ألف نسمة، وفق إحصائيات رسمية.

ويوم أمس الإثنين، قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن مسلحين مجهولين قتلوا مدير بلدية المنطقة الخامسة في مدينة شيراز جنوبي إيران رضا مسعودي.

فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية إن مسلحين اقتحموا مبنى الحكومة المحلية (مجلس محافظة شيراز) وقاموا بإطلاق النار على رضا مسعودي.

بينما اكتفت الوكالة بالقول إن "القوات الأمنية أغلقت قاعة مجلس مدينة شيراز فور الإعلان عن مقتل المهندس رضا مسعودي بنيران مسلحين مجهولين".