مسلحون مرتبطون بالقاعدة يقتلون وزير الدفاع المالي

شفق نيوز- باماكو

أفادت وسائل إعلام، يوم الأحد، بمقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، خلال هجوم شنته "جماعة نصرة ‌الإسلام والمسلمين" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة".

وذكرت "إذاعة فرنسا الدولية"، أن الهجوم جرى على مقر إقامة وزير الدفاع المالي في قاعدة كاتي العسكرية خارج العاصمة باماكو.

بدورها، نقلت "رويترز" عن شاهد قوله، إن "الهجمات استمرت، بعد يوم من شن جماعة تابعة لتنظيم القاعدة ومعها عناصر ⁠من متمردي الطوارق أحد أكبر الهجمات المنسقة التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، إذ سمع دوي إطلاق نار في بلدة تضم موقعا عسكريا قرب باماكو".

ودعت الأمم المتحدة إلى رد دولي على أعمال العنف والإرهاب في منطقة الساحل بغرب أفريقيا عقب الهجمات واسعة النطاق أمس السبت.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة على منصة إكس: "الأمين العام ‌يشعر ⁠ببالغ القلق إزاء التقارير عن وقوع هجمات في عدة مواقع بأنحاء مالي، ويندد بشدة أعمال العنف هذه".

وأعلنت جماعة منبثقة من "تنظيم القاعدة" والمتمردون الطوارق مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة في محيط ⁠العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في تصعيد يُعد من الأكبر منذ سنوات.

وسبق لمالي أن شهدت تمرداً مسلحاً من جماعات مرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" وتنظيم "داعش"، إلى جانب تمرد انفصالي في الشمال.