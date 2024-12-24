مسلحون مجهولون يغتالون 3 قضاة في ريف حماة الغربي

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية بنيران مسلحين مجهولين، عند مفرق الربيعة في ريف حماة الغربي.

وذكر المرصد على موقعه أن القوى الأمنية دفعت بدوريات إلى المنطقة لكشف ملابسات الجريمة.

وتشهد المناطق السورية حالة من الفوضى والانفلات الأمني، والأعمال الانتقامية في ظل الفراغ الأمني.

واليوم، شهدت أحياء دمشق، منها جرمانا، كشكول، الكباس، الدويلعة، الطبالة، باب شرقي، باب توما، والقصاع، تظاهرات شعبية حملت رسائل الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري.

المحتجون رفعوا شعارات مطالبين بإطفاء فتيل النعرات الطائفية التي تحاول زعزعة الاستقرار المجتمعي، كما دعوا القيادة العسكرية للتنسيق الفوري مع لجان الأحياء وتقديم الدعم اللازم لمواجهة أي تصرفات من شأنها تأجيج الفتن.

وبلغ عدد الجرائم منذ سقوط النظام البائد في محافظات سورية متفرقة 66 جريمة راح ضحيتها 106 أشخاص هم: 101 رجل، وأربع سيدات، وطفلان.