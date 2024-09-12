مسعود بارزاني يهدي للرئيس الايراني بزشكيان "ملحمة كوردية"

شفق نيوز/ تلقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، هدية خاصة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال زيارته إلى أربيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في نبأ اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بان بزشكيان التقى خلال زيارته إلى أربيل، بارزاني وبحث الجانبان قضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار الى انه على هامش هذا اللقاء أهدى بارزاني نسخة من الرواية التاريخية الكوردية "ممو زين" للرئيس الايراني.

يذكر ان "مَم وزين" أو "مَمُو زينْ" هي ملحمة شعرية من الأدب الكوردي، كتبها أحمد خاني في 2661 بيتاً شعرياً عام 1692م، وترجمها إلى العربية الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي.

وهي تحكي قصة حب كلاسيكية في مرحلة تاريخية ممزوجة بقصة عشق بين الأميرة زين شقيقة حاكم بوطان وشاب يدعى مم، وهو ابن أحد عُمّال الأمير. حيث يموت العاشقان في نهاية القصة.