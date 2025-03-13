"مسد" تهاجم الشرع: يكرر ما فعله الأسد

شفق نيوز/ رأى مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الخميس، أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" رئيس النظام السابق بشار الأسد.

وذكر المجلس، في بيان أن "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين، لافتاً إلى أن "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع ومظلوم عبدي، وأن إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".

هذا وانتقدت الإدارة الذاتية الكوردية، بوقت سابق من اليوم، الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وأضافت أن الإعلان يخلو من "مكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب"، لافتة إلى أنه يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث، الذي حكم البلاد لعقود.

وصدّق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بوقت سابق من اليوم، المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.

‎وجاءت المصادقة، التي أخذت صيغة التوقيع الرسمي، في قصر الشعب بدمشق، الأربعاء، وتلت استعراض قدمه عضو لجنة صياغة "الإعلان الدستوري"، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب.