مسجدي يحدد الجهات التي شاركت بانتخابات الرئاسة الإيرانية في العراق

شفق نيوز / حدد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، يوم السبت، الجهات والفئات التي شاركت بالانتخابات الرئاسية لبلاده، في العراق.

وأوضح مسجدي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، أن "الإيرانيين المقيمين في العراق أبدوا اهتماما كبيرا بالمشاركة في الانتخابات وتحديد مستقبل البلاد".

وأضاف، أن "السفارة قامت بالاستعدادات اللازمة للانتخابات، وأنشأت 14 مركز اقتراع للناخبين المؤهلين في جميع بعثات البلاد داخل العراق".

ولفت السفير الإيراني، إلى أن "مراكز الاقتراع هذه انشأت في البعثات الإيرانية بمدن (أربيل والسليمانية وبغداد وكربلاء والنجف والبصرة ".

وأكد أن "وقت التصويت كان 10 ساعات حسب تعليمات مقر الانتخابات المركزي"، مبيناً أن "مراكز الاقتراع فتحت من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي في العراق".

وبخصوص المشاركين في الانتخابات، قال مسجدي، إن "الإيرانيين الذين يعيشون في العراق من مختلف مناحي الحياة، من رجال ونساء، وإيرانيات متزوجات من رجال عراقيين ويعيشن في العراق، وشركات ومؤسسات إيرانية تنفذ مشاريع وتقدم الخدمات الفنية والهندسية، فضلاً عن الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في العراق".