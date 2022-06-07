مستويات التضخم "غير مقبولة".. وزيرة امريكية: من المستحيل عزل أنفسنا عن صدمات أسواق النفط

شفق نيوز/ قالت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين، يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الأميركي يواجه مستويات غير مقبولة من التضخم.

وشددت الوزيرة الامريكية على "وجود موقف مناسب في الميزانية للمساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض الاقتصاد".

وأضافت يلين، "نواجه تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي بما في ذلك الرياح المعاكسة المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تأثير الوباء على سلاسل الإمدادات وكذلك تداعيات الاضطرابات على مستويات العرض لأسواق النفط و الغذاء بسبب الحرب بين روسيا و أوكرانيا".

وتابعت، أن "من المستحيل عزل أنفسنا عن الصدمات في أسواق النفط مثل التي سببتها الحرب بين روسيا و أوكرانيا". وبينت أن "الاحتياطي الفدرالي يلعب دوراً مهماً في خفض التضخم ويمكننا أن نكمّل هذا الدور من خلال خفض العجز".

ولفتت الى أن "إنتاج النفط في أميركا تراجع خلال الوباء إذ أن المنتجين لم يتوقعوا حدوث زيادة في الطلب وقوة في التعافي".

وأوضحت أن "منتجي النفط لديهم الحافز الآن لزيادة الإنتاج فالولايات المتحدة تُصدر النفط فعلياً لكن أسواق الخام تخضع للتأثيرات الجيوسياسية".