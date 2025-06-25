مستوى استثنائي.. "الناتو" يرفع إنفاقه الدفاعي وترامب يعده "انتصاراً عظيماً"

شفق نيوز – متابعة

اتفقت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الأربعاء، على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وذلك في ختام قمة لاهاي.

وجاء في البيان الختامي للقمة: "نجدد تأكيد التزامنا الراسخ للدفاع المشترك كما ورد في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، بأن اعتداء على واحد منا هو اعتداء على الجميع".

ويرغب الحلفاء في تخصيص "ما لا يقل عن 3,5% من اجمالي ناتجهم المحلي سنويا" للإنفاق العسكري، و1,5% للأمن بشكل عام، بما يشمل "حماية المنشآت الحساسة" والدفاع عن "الشبكات".

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تبنى نبرة تصالحية حيال بقية أعضاء "الناتو" أثناء القمة. ووصف الاتفاق بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي بأنه "انتصار عظيم للجميع".

وقال ترامب "أطلب منهم زيادة الإنفاق إلى خمسة في المئة منذ سنوات وسيقومون بزيادته إلى 5%. أعتقد بأن ذلك سيكون خبرا مهما جدا". وأضاف "نقف بجانبهم".

وأكد الأمين العام للحلف مارك روته، بأن ترامب كان "في حالة مزاجية ممتازة" أثناء العشاء الذي استضافه الملك فيليم ألكسندر في القصر الملكي.

وترى دول "الناتو" أن زيادة الانفاق الدفاعي ضرورية لمواجهة تهديد روسيا المتزايد من جهة، والمحافظة على دعم ترامب الذي لطالما اشتكى من أن أوروبا تنفق مبالغ ضئيلة جدا للدفاع عن نفسها، من جهة أخرى.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر "كأوروبيين، علينا أن ندرك أن انقطاعنا الطويل عن التاريخ انتهى"، مضيفا أن على القارة تحمّل مسؤولية أمنها "في فترة صعبة جدا".