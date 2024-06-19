مستمر منذ يوم.. الطائرات السورية تشارك بإخماد حريق كبير

شفق نيوز/ تدخلت حوامات الجيش السوري، للمساعدة في إطفاء حريق ضخم نشب في الحراج الجبلية الواقعية بين قريتي نبع الطيب وعناب في منطقة الغاب، منذ أمس الثلاثاء، وما زال مستعرًا حتى الآن.

وقال مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، المهندس أوفى وسوف، لوكالة "سانا" الرسمية، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على 90% من الحريق، فيما لا تزال بعض بؤر النيران مشتعلة في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

واضطرت فرق الإطفاء التي هرعت من مختلف المناطق المجاورة، للاستنجاد بحوامات الجيش السوري، من أجل الوصول إلى السفوح الجبلية التي تعذر وصول آليات الإطفاء إليها.

وأشار مدير تطوير الغاب، إن المشكلة في هبوب الرياح الشديدة التي ساعدت بانتقال النار بسرعة بين الأحراج، وإنه يتم حاليًّا تبريد بؤر النيران، ومراقبتها خشية تجدد اندلاعها بسبب تلك الرياح.

ونظرًا لضخامة الحريق وسرعة انتشاره، وصلت إلى المكان 5 إطفائيات من حراج الغاب وفرق نهر البارد وعناب وشطحة، بالإضافة إلى 3 إطفائيات من مديرية زراعة حماة، وإطفائية من فوج إطفاء حماة، وإطفائية من حراج اللاذقية وفرق إطفاء من القرداحة وبوردة والقدموس.