مستقبل "غامض" للفرعون المصري مع ليفربول

شفق نيوز/ أكد الهداف المصري محمد صلاح أنه لا يفكر بمستقبله ويريد الاستمتاع بالعام الأخير من عقده الحالي مع ليفربول الإنجليزي دون الكشف عن خطته في المستقبل.

وكتب الدولي المصري التاريخ مع ليفربول وحجز لنفسه مكانا بين كبار الدوري الإنجليزي بتسجيله 213 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق في 2017.

ومع تبقي أقل من عام في عقده مع ليفربول، كشف هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات أنه لا يركز على مستقبله بعد هذا الموسم لـ"سكاي سبورتس": قبل بداية الموسم، كنت أقول في نفسي يتبقى لي عام واحد، دعونا نستمتع به وألا نفكر في العقد. لا أريد التفكير بالعام المقبل أو المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بعامي الأخير وبعدها سنرى. الأمر الأكثر أهمية أن تكون ممتنا لوجودك هنا".

ووقع صلاح عقدا مدته ثلاثة أعوام في 2022، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ بطل الدوري الإنجليزي 19 مرة بواقع أكثر من 18 مليون جنيه استرليني في العام حسب التقارير.

وسجل ابن الـ32 عاما في المباراتين الأوليين للفريق في الدوري الممتاز بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت ضد إيبسويتش تاون وبرنتفورد.

ويعتبر صلاح واحدا من ثلاثة لاعبين مهمين في تشكيلة سلوت تنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم رفقة القائد الهولندي فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر-أرنولد.