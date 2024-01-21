مستشار نتنياهو: إسرائيل تنوي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم

شفق نيوز/ قال مارك ريغيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كريستيان أمانبور، إن "إسرائيل تنوي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم ولكن دون القدرة على تهديدها".

وأضاف ريغيف في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية: "الفكرة هي إيجاد صيغة يستطيع فيها الفلسطينيون أن يحكموا أنفسهم دون أن يكونوا في وضع يسمح لهم بتهديد إسرائيل، وأعتقد أن هذه هي الصيغة التي يمكن أن تساعدنا على المضي قدما وإيجاد حلول ستكون مفيدة للإسرائيليين، وجيدة للفلسطينيين أيضا".

وتعليقا على تصريحات أدلى بها نتنياهو في مؤتمر صحفي، الخميس، التي قال فيها إن إسرائيل "يجب أن تسيطر على أمن كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن"، قال ريغيف إن نتنياهو "قال مرارا وتكرارا إن الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بكل الصلاحيات لحكم أنفسهم، وإن أيا من القوى لا تهدد إسرائيل"، وأكد أن إسرائيل أعطت الأولوية دائما للأمن وناقشت نزع السلاح، وخاصة بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتابع: "إذا كان الفلسطينيون يريدون حقا المضي قدما مع إسرائيل، فأعتقد أن عليهم أن يكونوا على استعداد لفهم هذه المخاوف، إنها مخاوف مشروعة، وفكرة أن أي مناطق مجاورة لإسرائيل يجب أن تؤمن الترتيبات التي تسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها".

يذكر أنه في أعقاب رفض نتنياهو الواضح لقيام دولة فلسطينية ما بعد الحرب، قال مصدر، لشبكة CNN، إن نتنياهو أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، أن تصريحاته لم تكن تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.