مستشار أمريكي سابق: بايدن دمر تحالفاتنا في الشرق الأوسط والرد على القصف "معقد"

شفق نيوز/ اعتبر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، يوم الثلاثاء، أن سياسات الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط دمرت جميع التحالفات وأبعدت الشركاء عن واشنطن، فيما وصف الرد الأمريكي على مقتل ثلاثة جنود بقصف استهدف قاعدة عسكرية في الأردن بأنه "أصبح معقداً".

وقال الغبرا، وهو عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، إن "الرئيس السابق دونالد ترامب كان يؤسس لتشكيل تحالف ضد التوسع الإيراني، لكن بايدن دمره وأبعد الشركاء في المنطقة، إضافة لانشغال إسرائيل في حربها بغزة، إلى جانب الاشتباكات على الحدود مع حزب الله اللبناني".

وأشار إلى أن هذه المعطيات تجعل الرد الأمريكي "معقداً" رغم القوة العسكرية الكبيرة للولايات المتحدة، مضيفاً "عملياً، اليوم لا يوجد حلفاء تستطيع أمريكا أن تعتمد عليهم لشن ضربة موجعة لإيران قد تنهي ما يحصل".

وحول الموقف الأمريكي من الهجوم على القاعدة العسكرية في الأردن، قال "كنا نأمل برد أكثر صرامة.. واشنطن لا تزال تتمسك بحل المشكلة دون توسيعها".

ويرى الغبرا أن الرئيس بايدن يقع الآن تحت ضغوط هائلة بعد الهجوم الذي سيستخدمه خصومه لاتهامه بعدم القدرة على حماية الدماء والمصالح الأمريكية.

وبايدن، بحسب المستشار الأمريكي السابق، "ليس لديه من القوة في المنطقة لمواجهة إيران بشكل فعال"، متوقعاً أن يكون الانتقام عبر "سلسلة ضربات في العراق وسوريا".

واستبعد الغبرا "انجرار بايدن لحرب لم تكن بالحسبان عبر شن ضربات داخل إيران في ظل الانشغال بحرب أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "أمريكا لا تستطيع ضرب إيران منفردة، ومواجهتها داخل دول لا تفعل شيئا حيال تزايد نفوذ طهران على أراضيها".

وطالب المستشار السابق، الرئيس جو بايدن "إذا كانت له القدرة أو أعيد انتخابه بتشكيل تحالف يواجه إيران حرصا على السلم والتجارة العالمية".

وأعلنت جماعة تسمى "المقاومة الإسلامية العراقية"، أمس الأول الأحد، أن مقاتليها "هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي منشأة زفولون البحرية".