مستشار سابق لترامب: الرئيس المنتخب جاد في وضع حد للحرب في أوكرانيا

شفق نيوز/ قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون خلال مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يريد أن يكون جادا في حل النزاع في أوكرانيا.

وأوضح المستشار أن جدية ترامب في حل النزاع الأوكراني تكمن في أن الحل لن يكون بشروط كييف، مضيفا بأنه يعتقد أن محاولة إيجاد نهاية للأعمال العدائية في أوكرانيا ستكون إحدى أهم أولويات ترامب، كما شدد على أن العواقب ستكون خطيرة للغاية على أوكرانيا، حسب تعبيره.

وأضاف بولتون أنه لا يمكن استبعاد أن تتضمن التسوية تنازلات إقليمية، ورفضا لعضوية كييف في حلف الناتو.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق في يونيو الماضي مبادرات من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، تضمنت وقف موسكو الفوري لإطلاق النار، وإعلان استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الروسية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك شدد على ضرورة أن تعلن كييف تخليها عن نواياها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ونزع سلاحها، وتبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي، كما نوه في هذا السياق إلى الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على روسيا.