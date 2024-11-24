مستشار خامنئي يؤكد: إيران تستعد للرد على إسرائيل

شفق نيوز/ أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأحد، أن بلاده تستعد للرد على إسرائيل بعد الضربة الجوية التي وجهتها الأخيرة الشهر الماضي.

وقال لاريجاني في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إنه "حمل رسالة مهمة من المرشد علي خامنئي إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، تناولت قضايا تتعلق بالأوضاع الحالية في البلدين".

ولفت لاريجاني، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، إلى أن الرسالة "تضمنت أفكاراً وحلولاً لمواجهة التحديات الحالية"، مشيراً إلى ضرورة التمسك بالعوامل التي أدت إلى "النجاحات السابقة".

لكن لاريجاني رفض الكشف عن التفاصيل، وأوضح أن طبيعة الرسالة "تتطلب احترام السرية، وأن الكشف عن تفاصيلها يعود للأطراف المعنية". وأشار إلى أن الرسالة لاقت استجابة إيجابية"، معرباً عن أمله في أن "تسهم في تعزيز الحلول المطروحة واستمرار الطريق بثبات".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر علي لاريجاني من أي رد "غير مدروس" على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران الشهر الماضي.

وقال لاريجاني للتلفزيون الرسمي إن "إسرائيل تهدف لنقل النزاع إلى إيران. علينا التصرف بحكمة لتجنّب الوقوع في هذا الفخ وعدم الرد بشكل غير مدروس"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "تحرّكاتنا وردود فعلنا محددة إستراتيجياً لذا علينا تجنّب أي ردود عاطفية أو غير مدروسة وأن نبقى عقلانيين بالكامل".