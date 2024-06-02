مستشار خامنئي يهدد 3 دول أوروبية بـ"رد جدي وفعال"

شفق نيوز/ هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، ثلاث دول أوروبية بـ"رد جدي وفعّال"، إزاء إجراء محتمل لهذه الدول ضد إيران، وذلك في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شمخاني، على"إكس": "إذا كانت بعض الدول الأوروبية، التي لديها قلة فهم، تريد اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي الإيراني في هذا الاجتماع، فإنها ستواجه ردًا جديًا ومؤثرًا من قبل إيران".

والدول الأوروبية التي وزعت مشروع القرار هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفق ما نقلته في وقت سابق وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين.

وكانت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية كشفت عن تسلم شمخاني ملف المفاوضات النووية مع الدول الغربية، بعد تسلم كبير المفاوضين نائب وزير الخارجية علي باقري كني منصب وزير الخارجية مؤقتًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "إن عودة علي شمخاني إلى ملف المفاوضات النووية ستكون تطورًا جديدًا في مسار إحياء الاتفاق النووي".