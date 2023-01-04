مستشار خامنئي يطالب العراق بملاحقة آمري إغتيال سليماني دولياً

شفق نيوز/ طالب على أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، يوم الأربعاء، القضاء العراقي بملاحقة آمري اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني سليماني امام المؤسسات الدولية باعتبار العراق الدولة المضيفة سليماني والبلد الذي وقعت على اراضيه هذه الحادثة.

وقال ولايتي في نداء وجهه الى المؤتمر الدولي الاول لإغتيال سليماني والذي انعقد صباح اليوم في طهران ان "العملية الارهابية الاميركية في اغتيال قادة جبهة المقاومة وخاصة الفريق سليماني الذي سافر الى العراق تلبية لدعوة الحكومة العراقية هي خرق فاضح للقوانين الدولية وتعتبر جريمة علنية حسب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ويمكن ملاحقة الجناة امام تلك المحكمة".

واعتبر ان "هذه الجريمة تخالف العديد من القوانين والاعراف الدولية ومنها المادتين الاولى والثانية لميثاق الامم المتحدة ومعاهدة منع وتجريم المتمتعين بالحصانة الدولية ومنهم المندوبون الدبلوماسيون والمقرر في عام 1973 ، ونتوقع بعد مضي 3 سنوات من هذه الحادثة ان يقوم القضاء العراقي بالعمل على اصدار حكم عادل ضد آمري اغتيال سليماني باعتبار العراق الدولة التي وقعت الجريمة على اراضيها".