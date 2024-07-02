مستشار خامنئي: سندعم حزب الله بكل الوسائل والإمكانيات المتوفرة

شفق نيوز/ أكد كمال خرازي مستشار المرشد الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي، بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها لدعم حزب الله إذا شنت إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد لبنان.

وخلال رده على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستدعم حزب الله عسكريا في حال نشوب صراع واسع النطاق في لبنان، أشار خرازي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الدولية، إلى أنه في مثل هذه الحالة لن يكون لدى طهران أي خيار آخر.

وأضاف المستشار، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: "في مثل هذا الوضع لن يكون أمامنا خيار سوى دعم حزب الله بكل الوسائل والإمكانيات المتوفرة لدينا".

وشدد على أنه في حال اندلاع نزاع واسع النطاق، "فسيقف الشعب اللبناني كله والدول العربية ومحور المقاومة إلى جانب لبنان ضد إسرائيل".