مستشار ترامب يكشف خطته للشرق الأوسط: قادر على جعل الأمر أسوأ بكثير

شفق نيوز/ كشف مقربون من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، جانباً من خطته لغزة ومنطقة الشرق الأوسط.

فقد رأى مستشار مقرّب من سيد البيت الأبيض، أنه يحرك الخطوط الحمراء، ويدفعها، مبيناً أن ترامب لا يخاف العناوين الكبيرة أو الخبراء والمتخصصين وما شابه، وفقاً لموقع "أكسيوس".

كما اعتبر أن ترامب وجه رسالة إلى الشرق الأوسط، مفادها أنه قادر على جعل الأمر أسوأ بكثير، وبذات الوقت يستطيع تقديم خطط أفضل.

إلا أنه رأى أن "هناك عقبات هائلة أمام رؤية ترامب حول غزة والشرق الأوسط عامة، مشددا على أن الخسائر البشرية قد تكون كبيرة، خصوصا وأن هناك 2 مليون فلسطيني يعتبرون القطاع موطنهم الأوحد ولم يوافقوا أبدا على الخروج، على الرغم من الدمار الهائل الناجم عن 16 شهراً من الحرب.

كما اعتبر أن مبادرة غزة كانت فكرة ترامب الخاصة، وكان يفكر فيها منذ شهرين على الأقل.

وقال المسؤول الأميركي إن ترامب قدم الخطة لأنه توصل إلى استنتاج مفاده أن لا أحد آخر لديه أفكار جديدة لغزة.

وكان ترامب دعا أمس الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلاً إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب إسرائيلية طاحنة ضد حماس استمرت نحو 16 شهراً، ونشرت الدمار في غزة.

إلا أنه هذه المرة أكد أنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، متجاوزاً اقتراحاته السابقة التي رفضتها كل الدول العربية بشدة.

يشار إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي كانت أثارت تنديدات دولية عدة. إذ أعلنت كل من مصر وتركيا والصين وأستراليا، وروسيا وفرنسا وبريطانيا رفضها، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين.

كما أكدت السعودية موقفها الراسخ والثابت من قيام الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين.

فيما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المقترح بـ"القنبلة".

في حين رأى مصدر سياسي إسرائيلي، أن نتائج لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاقت كل التوقعات والأحلام الإسرائيلية، حسب ما نقلت "معاريف".

وكان ترامب اقترح أمس بعد لقائه نتنياهو، فكرة صاعقة تضرب عرض الحائط عقودا من السياسة الأميركية المتبعة في المنطقة، والمتمسكة بحل الدولتين، عبر إعلانه أن بلاده مستعدة للاستيلاء على غزة ونقل الفلسطينيين إلى مناطق أخرى بشكل دائم.

ما أثار العديد من الانتقادات، لاسيما أن أغلب الدول العربية أكدت مرارا وتكرارا تمسكها بحل الدولتين ورفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، في مقدمتها مصر والأردن والسعودية.