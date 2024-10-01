امريكا: الهجوم الإيراني لم يكن فعالا وسنناقش إسرائيل كيفية الرد

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الأنشطة والتهديدات الإيرانية عن كثب.

وجاءت تصريحات سوليفان خلال مؤتمر صحافي عقده، بشأن التوترات المتزايدة في المنطقة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأوضح سوليفان أنه ستتم مناقشة كيفية الرد على إيران مع الجانب الإسرائيلي بعد الهجوم الصاروخي الأخير.

وأضاف أن "الهجوم الإيراني لم يكن فعالاً نتيجة للدفاعات الجوية الإسرائيلية والتعاون الأميركي"، مما يعكس التنسيق الجيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل في التصدي للهجمات.

وأشار سوليفان إلى أن "الولايات المتحدة نسقت عن قرب مع الإسرائيليين لاعتراض الهجوم الإيراني"، مؤكدًا أهمية هذا التعاون الأمني في تعزيز الحماية ضد التهديدات الإقليمية.

وأكد سوليفان على أهمية التشاور المستمر مع الإسرائيليين بشأن الخطوات المقبلة، مع التركيز على حماية القوات الأميركية المتواجدة في الشرق الأوسط.