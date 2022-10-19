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مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يشخص خللاً خطيراً في جيش بلاده

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-19T17:45:38+0000
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يشخص خللاً خطيراً في جيش بلاده

شفق نيوز/ كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق روبرت أوبراين، يوم الاربعاء، عن ضعف جيش بلاده وعدم القدرة على شن حرب شاملة.

وقال أوبراين خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مستشهدا ببيانات بحثية من مؤسسة "هيريتيج"، تشير إلى أن القوات البرية لديها القليل من الإمكانيات، والقوات الفضائية البحرية والعسكرية "ضعيفة"، والقوة الجوية "ضعيفة للغاية".

ويشير التقرير إلى أن قوات المارينز والقوات النووية فقط هي الأكثر فعالية.

وأضاف أوبراين أن هناك نقصا كبيرا في تعداد الجيش الامريكي، وبحسب الدراسة، "15 ألف شخص في القوات البرية و7 آلاف في الحرس الوطني. وأكملت القوات البحرية والجوية 10% فقط من الإضافة".

وأكد، أن ما يقرب من 20 ألف جندي تقاعدوا فقط بسبب عدم وجود لقاح ضد "كوفيد-19"، على الرغم من انتهاء الوباء، حيث قرر الجيش الأمريكي استبعاد الجنود الرافضين أخذ لقاح فيروس كورونا.

واوضح أوبراين "الجيش يعاني من نقص في منظومة جافلين، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة ستنغر، ليس لدينا ما نوفره لتايوان، لا يمكننا تحديث ترسانتنا النووية".

وأشار إلى أن الزيادة في الإنفاق على صناعة الدفاع لا تحقق أي نتائج بسبب معدلات التضخم المرتفعة.

وفي وقت سابق، أشار ماكنزي إيجلن، الخبير في مجال الإستراتيجية الدفاعية، إلى أن الجيش الأمريكي لم يصل إلى هدف تجنيد جنود جدد، مشيرا إلى إن صعوبة المشكلة.

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