مستشار المرشد الإيراني: الأمريكيون أطاحوا بأعدائنا في الشرق والغرب

شفق نيوز/ ذكر المستشار الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن الأميركيين أطاحوا بعدوينا في الشرق والغرب في عمليتين عسكريتين، لافتا الى ان هذا أفاد إيران، لكن الأميركيين ارتكبوا الكثير من الفظائع في العراق وأفغانستان.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن اللواء سيد يحيى رحيم صفوي في مسيرة 22 بهمن (2024/2/11) في مدينة يزد بإيران قوله "اليوم، يعلن جميع المحللين العالميين تقريباً أن هندسة نظام القوى العالمي تتجه نحو تعددية القوى، وأن القوة الآسيوية أو الأوراسية المكونة من الصين وروسيا والهند وإيران تتحرك لتشكل قوة جديدة أعلى من القوة الأمريكية".

وأوضح صفوي إن مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا رسميا قبل سنوات قليلة أنهم يريدون تشكيل الشرق الأوسط الكبير، وشنت حملة عسكرية على العراق وأفغانستان لنفس الهدف، ولكن بعد عشرين عامًا من المذبحة الجماعية على يد الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، هل استطاعوا تحقيق أهدافهم؟"

وأكد صفوي إن الأميركيين أطاحوا بعدوينا في الشرق والغرب في هاتين العمليتين: هذا أفاد إيران، لكن في العراق وأفغانستان ارتكب الأميركيون الكثير من الفظائع.