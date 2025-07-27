مساع أمريكية وصينية لتمديد "هدنة الرسوم الجمركية"

شفق نيوز- بكين

كشفت مصادر مطلعة، مساء اليوم الأحد، عن نية بكين وواشنطن تمديد هدنة الرسوم الجمركية ثلاثة أشهر أخرى.

ووفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فإن الولايات المتحدة والصين ستتفقان المحادثات التجارية التي ستستضيفها ستوكهولم يوم غد الاثنين، على عدم فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تزيد من تصعيد الحرب التجارية بينهما خلال فترة التمديد المتوقعة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن "الوفد الصيني سيضغط في الاجتماع على المفاوضين التجاريين للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، رغم أن مباحثات سابقة في جنيف ولندن ركزت على تهدئة التوتر".