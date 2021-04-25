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مساعد الرئيس الروسي: قمة بوتين-بايدن قد تعقد في حزيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-25T14:06:27+0000
مساعد الرئيس الروسي: قمة بوتين-بايدن قد تعقد في حزيران

شفق نيوز/ أعلن الكرملين أن لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد يعقد في حزيران / يونيو القادم، لكن انعقاده يتوقف على العديد من العوامل.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد، ردا على سؤال عن موعد اللقاء المحتمل بين الرئيسين، إن الحديث يدور عن يونيو القادم وقد تم طرح مواعيد أولية محددة رفض الكشف عنها.

وأكد أوشاكوف أن هناك "إشارات من الجانب الأمريكي" بشأن رغبته في عقد لقاء بين بوتين وبايدن، لكن مناقشة القمة المحتملة على المستوى العملي بين الطرفين لم تنطلق بعد.

وتابع: "لم تنطلق المناقشات على المستوى العملي بعد، لكن هناك إشارة تلقيناها، وسندرسها.. بطبيعة الحال سيكون قرارنا رهن العديد من العوامل".

واقترح بايدن على بوتين في آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما في 13 أبريل عقد لقاء في دولة ثانية في الأشهر القادمة.

وأوضح الرئيس الأمريكي لاحقا أن اقتراحه لنظيره الروسي يقضي بعقد لقاء في أوروبا الصيف القادم.

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