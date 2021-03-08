مساعدة روحاني تفجرها وتتهم دولاً عربية بالإتجار بالإيرانيات

شفق نيوز/ اتهمت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، بعض الدول العربية بالقيام بدور في الاتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات.

وقالت ابتكار "بعض الدول العربية لها نصيب كبير في قضية الاتجار بالنساء والفتيات، ولا يتم التعامل معها على المستوى الدولي"، كما لم تستبعد "وجود عصابات دولية تلعب دوراً بهذا الخصوص".

ودعت ابتكار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في أقرب وقت ممكن، مبينة أن هذا القانون من شأنه أن يمنع العديد من الإساءات ويساعد الفتيات".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أظهرت في تقريرها السنوي الذي نُشر يوم 26 يوليو 2020 أن "الحكومة الإيرانية تحظى بأدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك؛ ولهذا السبب تظل إيران في المستوى الثالث".

وبحسب التقرير فإن "المسؤولين الحكوميين (الإيرانيين) يواصلون منح حصانة لجرائم الاتجار أو التجاهل تجاه جرائم التجارة سواء في ايران او الخارج وهناك قصور في الجهود المبذولة لتطبيق القانون على هذه الجرائم".

وكانت معصومة آقا بور عليشاهي وهي نائبة رئيسة كتلة المرأة في مجلس شورى الإيراني قالت إن "بعض العوائل يجبرون بناتهن على الزواج المؤقت مع كبار السن من أجل الحصول على المهر من العريس شهريًا حتى يتمكنوا من إدارة حياتهم ذلك بسبب الفقر الاقتصادي.

وسبق أن أصدر موقع ”جام جم“ مقالًا صادمًا عن الاتجار بالفتيات الإيرانيات في البلدان المجاورة جاء فيه: هؤلاء السماسرة ممن يتعاملون مع الفتيات في الفئة العمرية 18 إلى 28 عامًا مع الدول المجاورة. وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة. يتم تسعير بعض هؤلاء الفتيات للسماسرة بسعر 20 دولارًا في الساعة وبعضهن بسعر 10 دولارات للساعة.

وفي مثال آخر يتعلق بمدينة آبادان، حيث يتم في مقهى بيع الفتيات الشابات لرجال عرب لليلة واحدة مقابل 100 دولار. وبحسب وكالة ”ركنا“ للأنباء فقد أصبح هذا المقهى مكانًا مناسبًا لمواطني الدول العربية، ويتقاضى مواطنو دول الخليج هنا الفتيات الشابات مقابل بضع مئات من الدولارات لليلة.