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مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-26T13:54:50+0000
مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي

شفق نيوز / أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم السبت، عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع العمليات العسكرية الروسية ضد كييف التي دخلت يومها الثالث.

وأوضح بلينكن، في بيان مقتضب له أن "هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى".

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وتقدمها باتجاه العاصمة كييف، لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، حصيلة العمليات الحالية، مؤكدة إسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات أوكرانية، وتدمير 87 دبابة و28 راجمة صواريخ و118 آلية وسيارة أوكرانية، فضلاً عن تدمير 24 منصة دفاع جوي أي 300، وأوسا و48 راداراً.

فيما أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى أن قواتها أسقطت 14 مقاتلة روسية و8 طائرات عمودية منذ بداية الهجوم.

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