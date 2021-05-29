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"مزيج بين الهندية والبريطانية".. العالم يترقب السلالة "الأشد خطرا" لكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-29T06:14:37+0000
"مزيج بين الهندية والبريطانية".. العالم يترقب السلالة "الأشد خطرا" لكورونا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، يوم السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هي "الأشد خطرا" لكونها مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، إن "التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد".

وأضاف "من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من "كوفيد - 19" أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء"، مؤكدا أن "فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا".

وأصيب نحو 3600 شخص بفيروس كورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

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