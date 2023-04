مزق المصحف وحاول دهس المصلين في كندا.. جريمة كراهية جديدة ضد المسلمين

شفق نيوز/ أعربت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ، يوم الأحد عن إدانتها لحادث تمزيق رجل المصحف ومحاولته دهس المصلين، ووصفته بجريمة كراهية ضد مسلمى كندا، دون أن تذكر تفاصيل الواقعة.

وقالت الوزيرة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "شعرت باستياء شديد بعد سماعي عن جرائم الكراهية التي تتسم بالعنف والسلوك العنصري في جمعية ماركام الإسلامية".

وأضافت: "خلال شهر رمضان، تعد المساجد مكانا للمجتمع والسلام، ويجب أن يشعر الجميع بالأمان في أماكن عبادتهم.. لا مكان لهذا العنف وكراهية الإسلام في مجتمعاتنا أو في كندا".

وتابعت: "سنستمر في اتخاذ الإجراءات حتى يشعر الجميع بالأمان في هذا البلد وسوف نبقى ملتزمين بمكافحة هذا السلوك الشائن".

ولم تذكر الوزيرة تفاصيل الواقعة التي أدانتها.

Deeply disturbed to hear of the violent hate crimes and racist behaviour at the Islamic Society of Markham. To Muslims in Markham and Canada, I stand with you. (1/3) https://t.co/sHCSlwI5Ts

وكانت جمعية ماركام الإسلامية قد ذكرت في بيان رسمي، أنها كانت هدفا لجريمة كراهية، وأن المهاجم قد جاء إلى المسجد في بلدة ماركام، التي تبعد 30 كيلومترا شمالي تورونتو، يوم الخميس الماضي، حيث أقدم على سباب المصلين، وتمزيق نسخة من المصحف.

وأشار البيان إلى أن المعتدي تحدث إلى المصلين بشكل غاضب ثم حاول بعد ذلك دهس بعضهم بسيارته.

وكان المجلس الوطني للمسلمين الكنديين قد أوضح تغريدة على موقع "تويتر" إنه "منزعج للغاية" من تلك الحادثة.

وأوضح المجلس أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن تلك الواقعة.

We have been greatly distressed to learn about an apparent violent hate crime at a Markham mosque, where an individual yelled slurs, tore up a Quran, and attempted to run down worshippers in his vehicle.There will be a press conference on Monday with more details to come. pic.twitter.com/zWv1hUGz4N