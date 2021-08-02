"مزحة" تهدد المستقبل السياسي لزعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي

شفق نيوز/ وجد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، نفسه مطالبا بالاعتذار أو حتى الاستقالة، بعد أن عبر بشكل مازح عن رغبته في ضرب الرئيسة الديمقراطية للمجلس نانسي بيلوسي.

وخلال حدث لجمع التبرعات في ولاية تينيسي الأمريكية، السبت الماضي، تلقى مكارثي هدية هي عبارة عن مطرقة، في إشارة إلى الأداة التي يستخدمها رئيس مجلس النواب.

وتعبر هذه الهدية عن أمل الجمهوريين في الفوز بانتخابات التجديد النصفي لعام 2022. وفي حال فوزهم سيحل مكارثي مكان بيلوسي.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مكارثي: "أريدكم أن تشاهدوا عندما ستعطيني نانسي بيلوسي هذه المطرقة (...) سيكون من الصعب عدم ضربها بها"، مضيفا أنه في الواقع سيمتنع عن ذلك.

ورد النائب الديمقراطي، تيد ليو، على تويتر قائلا: "ألا تعتقد أن الولايات المتحدة" قد شهدت "ما يكفي من العنف السياسي المماثل؟". وأضاف: "عليك الاعتذار أو الاستقالة".

بدورها دعت النائبة الديمقراطية عن ميشيغان، ديبي دينغل، إلى تقديم اعتذار، كابتة على تويتر: "هذا النوع من التصريحات هو الذي تسبب بالعنف والموت في الكابيتول"، في إشارة إلى هجوم مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي والذي نفذه أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

والعلاقة مضطربة بين بيلوسي ومكارثي الذي وصفته رئيسة مجلس النواب في الآونة الأخيرة بأنه "أحمق" بسبب معارضته لمسألة وضع الكمامات في ضوء عودة ارتفاع الإصابات بكورونا.