مزاد لبيع طائرتين عراقيتين جاثمتين في تونس منذ 32 سنة

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "نورث افريكا بوست" المغربية، أن طائرتين تابعتين للعراق، معروضتان حالياً في المزاد العلني في تونس، بعد أكثر من 30 عاماً على تمركزهما هناك عشية حرب الخليج الأولى عام 1991.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن إحدى الطائرتين، وهما من طرازين مختلفين من "بوينغ"، مملوكة للحكومة العراقية منذ فترة الرئيس الأسبق صدام حسين، والثانية للخطوط الجوية العراقية، وكانتا قد وصلتا إلى مطار توزر التونسي في العام 1991، مع بداية حرب الخليج.

ولفت التقرير إلى أن الطائرتين لم تستعادا منذ ذلك الوقت، وهما معروضتان للبيع، مشيراً أيضاً إلى أن بغداد وتونس اتفقتا في العام 2020 على تسوية موضوع الطائرتين، على أن يدفع العراق مبلغ 4.8 مليون يورو لتونس مقابل الخدمة والصيانة طوال هذه السنوات.

وتابع التقرير أنه كان من المقرر بيع الطائرتين التي تقدر قيمة كل واحد منهما بـ500 ألف دولار، في مزاد في 16 آب/ أغسطس الجاري، ولكن تم تأجيل عملية البيع مجدداً.