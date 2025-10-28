أمر قضائي أميركي يمنع ترمب من "طرد الموظفين"

شفق نيوز – واشنطن

أصدرت قاضية أميركية، يوم الثلاثاء، أمراً قضائياً تمهيدياً يمنع إدارة البيت الأبيض من إصدار أوامر تخفيض عدد الموظفين حتى إعادة فتح الإدارات الحكومية.

ومددت القاضية الفيدرالية سوزان إيلستون، أمراً مؤقتاً يوقف خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي.

وجاء القرار التمهيدي الذي أصدرته إيلستون خلال جلسة استماع في المحكمة الجزائية الأميركية في سان فرانسيسكو.

وكانت إيلستون قد فرضت سابقاً تجميداً قصير الأمد لعمليات التسريح، المعروف باسم "أمر تقييدي مؤقت"، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وذكرت إدارة ترامب، في أوراق الدعوى المرفوعة أمام إيلستون، أنها أصدرت نحو 4000 إشعار إعفاء من الضرائب في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال مدير ميزانية البيت الأبيض راسل فوت، مؤلف دليل السياسات الحكومية اليميني المعروف باسم "مشروع 2025"، في الأسبوع التالي إن العدد الإجمالي للإشعارات الإعفاء من الضرائب من المرجح أن يتجاوز 10000 إشعار.

وكان الرئيس دونالد ترمب صرّح بأن الإغلاق الحكومي، الذي يُعد الآن ثاني أطول إغلاق على الإطلاق، قد منح إدارته "فرصة" لتقليص ما وصفه بـ"الوكالات الديمقراطية".

وتم تعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق، ووضعهم في "إجازة قسرية" بلا أجر، بينما يُطلب من الموظفين الذين يعملون في مجالات حيوية مثل الأمن والمطارات والجيش الاستمرار في وظائفهم دون تقاضي رواتب حتى نهاية الأزمة.

وعند انتهاء الإغلاق، تُدفع الرواتب المتأخرة بأثر رجعي، إلا أن كثيراً من العائلات تواجه صعوبات فورية في تغطية احتياجاتها الأساسية.