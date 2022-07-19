"أمر غير طبيعي" يضرب بريطانيا ويربك اوضاعها

شفق نيوز/ حطمت المملكة المتحدة الرقم القياسي المسجل فيها لأكثر الأيام حرارة على الإطلاق، اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة الحر في "إشعال" أوروبا.

وانتقلت موجة الحر التي استقرت فوق جنوب أوروبا الأسبوع الماضي إلى الشمال، حاملة معها درجات حرارة حارقة حطمت الأرقام القياسية وتسببت في حالة طوارئ وطنية في المملكة المتحدة.

ووفقا للأرقام المسجلة، تم توثيق درجات حرارة 40.2 درجة مئوية في هيثرو، أكثر المطارات البريطانية ازدحاما في إنجلترا، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة مئوية في عام 2019.

وقال خبير الأرصاد بن نول، إن مقارنة الحرارة المتوقعة في بريطانيا اليوم (41 درجة مئوية) بدول العالم الأخرى، تجعل المملكة المتحدة أكثر حرّا من 98.8% من سائر الكرة الأرضية، وفق ما نقل عنه موقع ياهو الإخباري.

وكتب نول: "من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العليا في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء أعلى بنحو 30 درجة مئوية من متوسط ​​درجة الحرارة العظمى العالمية .. بعبارة أخرى، إنه أمر غير طبيعي بتاتا على نطاق عالمي."

وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا خلال شهر مع ما يرافقها من حرائق عنيفة في شبه الجزيرة الإيبيرية وفرنسا.

ويأتي تفاقم موجات الحر نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري وفقا لما يرى علماء، إذ أن انبعاثات الغازات الدفيئة تزيد من حدتها ومدتها وتواترها.

وللمرة الأولى أصدرت وكالة السلامة الصحية البريطانية إنذارا من الدرجة الرابعة الأعلى، محذرة من مخاطر الحر حتى على الشباب أو الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة.

وستبقى بعض المدارس مغلقة، في حين يتوقع حدوث اضطرابات في حركة النقل المشترك.

وفي إيرلندا المجاورة، سجلت 33 درجة مئوية في دبلن الاثنين وهي أعلى حرارة منذ 1887.

وسجلت هولندا الاثنين الحرارة الأعلى خلال السنة، مع بلغوها 35.4 درجة مئوية في مدينة فيستدوربه في جنوب غرب البلاد.

والثلاثاء قد تصل الحرارة إلى 39 درجة في جنوب البلاد ووسطها، لتقترب من المستوى القياسي في هولندا البالغ 40.7 والمسجل في 25 يوليو 2019.

وتتوقع بلجيكا تسجيل مستويات قياسية أيضا مع احتمال أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية بحسب المعهد الملكي للأرصاد الجوية. وقد حددت ساعات عمل معينة لبعض المهن التي تتأثر بالحر.

وفي فرنسا، وبعد مستويات قياسية عدة سجلت الاثنين، يرجح أن تتراجع الحرارة بشكل ملحوظ الثلاثاء على الواجهة الأطلسية لتنتقل موجة الحر باتجاه شرق البلاد بحسب مصلحة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس".

وسجلت مستويات حرارة قياسية في مدن عدة، بينها بريست (شمال غرب) مع 39.3 درجة ونانت (الوسط الغربي) مع 42 درجة وبيسكاروس (جنوب غرب) مع 42.6 درجة على ما أوضح المصدر نفسه. ويعود المستوى القياسي المطلق في البلاد إلى 28 يونيو 2019 في فيرارغ (جنوب) وبلغ 46 درجة مئوية.

ولا تزال فرنسا تواجه حريقين هائلين في منطقة بوردو التهما حتى الآن 17 ألف هكتار من الغابات.

وقد تم إجلاء 16 ألف شخص في المنطقتين المعنيتين فيما تجاوزت الحرارة الأربعين درجة مئوية، مما رفع عدد الأشخاص الذين أخلوا مساكنهم إلى 32 ألفا في غضون ستة أيام.