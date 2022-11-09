أمر بانسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أوكرانيا

شفق نيوز/ أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أوكرانيا.

وذكرت وسائل اعلام روسية، أن "وزير الدفاع الروسي أمر ببدء عملية سحب القوات عبر نهر دنيبرو لتنظيم خطوط الدفاع على حدود النهر".

بدوره اعلن قائد العملية العسكرية الروسية ان القوات الروسية استأنفت هجومها على محاور عدة في أوكرانيا.

كما أكد القائد الروسي، أن "الوضع في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا مستقر بشكل عام".

وأعلنت روسيا امس الثلاثاء موقفها من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، ووضعت "شرطا رئيسيا" مقابل عودتها إلى طاولة المحادثات.

وفي وقت تصاعدت فيه المعارك على جبهات دونيتسك (شرقي أوكرانيا)، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجوما مضادا للجيش الأوكراني في محور خيرسون (جنوبا).

من جانبه، قال أندريه رودنكو نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده ليست لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف "إبداء حسن النية".