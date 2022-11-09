سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمر بانسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-09T15:32:52+0000
أمر بانسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أوكرانيا

شفق نيوز/ أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أوكرانيا.

وذكرت وسائل اعلام روسية، أن "وزير الدفاع الروسي أمر ببدء عملية سحب القوات عبر نهر دنيبرو لتنظيم خطوط الدفاع على حدود النهر".

بدوره اعلن قائد العملية العسكرية الروسية ان القوات الروسية استأنفت هجومها على محاور عدة في أوكرانيا.

كما أكد القائد الروسي، أن "الوضع في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا مستقر بشكل عام".

وأعلنت روسيا امس الثلاثاء موقفها من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، ووضعت "شرطا رئيسيا" مقابل عودتها إلى طاولة المحادثات.

وفي وقت تصاعدت فيه المعارك على جبهات دونيتسك (شرقي أوكرانيا)، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجوما مضادا للجيش الأوكراني في محور خيرسون (جنوبا).

من جانبه، قال أندريه رودنكو نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده ليست لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف "إبداء حسن النية".

related

ألمانيا تحتفل بأول شحنة من "الهيدروجين الأخضر" مرسلة من الإمارات

Date: 2022-10-21 20:22:23
ألمانيا تحتفل بأول شحنة من "الهيدروجين الأخضر" مرسلة من الإمارات

البنتاغون: رصدنا تحركات بحرية "متزايدة" من روسيا

Date: 2022-03-21 17:16:24
البنتاغون: رصدنا تحركات بحرية "متزايدة" من روسيا

بايدن يسلك طريق الصين لمواجهة روسيا ويضع خيارين أمام زيلينسكي

Date: 2022-03-02 16:31:00
بايدن يسلك طريق الصين لمواجهة روسيا ويضع خيارين أمام زيلينسكي

بلينكن: نصغي لهواجس العالم بشأن الأمن الغذائي

Date: 2022-06-24 15:03:45
بلينكن: نصغي لهواجس العالم بشأن الأمن الغذائي

بعد إعلانها الهدنة صباح اليوم.. روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

Date: 2022-03-05 16:54:53
بعد إعلانها الهدنة صباح اليوم.. روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

تقدم عسكري كبير بالحرب الروسية - الاوكرانية.. لوغانسك بقبضة موسكو

Date: 2022-07-03 12:50:54
تقدم عسكري كبير بالحرب الروسية - الاوكرانية.. لوغانسك بقبضة موسكو

تعزيزات عسكرية "متزامنة" للقوات الأمريكية والروسية في شمال شرق سوريا

Date: 2021-05-31 07:49:54
تعزيزات عسكرية "متزامنة" للقوات الأمريكية والروسية في شمال شرق سوريا

بينهم اطفال.. العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في كييف

Date: 2022-04-12 12:59:38
بينهم اطفال.. العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في كييف