أمريكية تنتحر بعد معركة لأكثر من عام مع فيروس كورونا

شفق نيوز/ قال مخرج أميركي إن زوجته التي انتحرت مؤخرا، بعد معاناة مع أعراض مرض كوفيد طويل الأمد- فيروس كورونا- على مدى 13 شهرا.

وأوضح، نيك جوث، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن القصة كتبت فصولها في الصيف الماضي، عندما بدأت زوجته، هايدي فيرير، تعاني "ألما شديدا ومجهول الاسباب" في قدميها، مشيرا إلى أنها كانت تشعر بالأوجاع في مختلف أنحاء جسدها فيما كان قلبها يخفق بسرعة كلما استيقظت من النوم.

وقال جوث إنه قبل عدة أسابيع من وفاتها في الشهر الماضي، بدأت تلازمها هزات وارتجافات عصيبة لا تسمح لها بالنوم المستمر لأكثر من ساعة واحدة في كل مرة تحاول فيها الخلود إلى الفراش.

وأشار المخرج الأميركي إلى أن الأطباء لم يستطيعوا تقديم تفسير واضح لما أصاب زوجته الراحلة، لافتا إلى أنها إلى خضعت على مدى أشهر كثيرة للعديد من الاختبارات والفحوصات المتقدمة، قبل تحويلها في نهاية المطاف إلى عيادة مختصة بمعالجة أعراض مرض كوفيد طويل الأمد.

ويقول خبراء الصحة أن، هايدي، هي واحدة من ملايين الأشخاص الذين يعانون آثار مرض كوفيد طويل الأمد الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الأطباء قد يعاني الأشخاص الذي ابتليوا بذلك المرض العديد من الأعراض التي يبلغ عددها المئات، ومنها التعب والإجهاد واضطرابات النوم والقلق والحمى ومشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي، وكلها يمكن أن تستمر لأشهر عدة.

وكشف، جوث، عن أن زوجته أخبرته قبل انتحارها أنها لا تعرف كيف ستكون قادرة على الاستمرار في الحياة إذا ساءت الأمور الأكثر، مردفا: "أعتقد أنها شعرت أنها ستمسي عاجزة، وستفقد قدرتها على المشي، وأن الأمر سينتهي بها الأمر على كرسي متحرك، وبالتالي لن قادرة حتى الاستحمام أو قضاء حاجتها دون مساعدة".