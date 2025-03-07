أمريكا.. 10 ملايين دولار مكافأة لاعتقال بطل أولمبي أصبح زعيم عصابة مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأمريكية عن تخصيص مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساهم بإلقاء القبض على البطل الأولمبي السابق "رايان ويدينج" الذي أصبح زعيم عصابة مخدرات دولية.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن الشرطة في لوس أنجلوس، قولها إن "رايان ويدينج" المعروف أيضاً بعدة ألقاب منها "إل جيفي"، و"جيانت"، و"عدو الشعب"، مطلوب لدوره في عملية تهريب المخدرات عبر الحدود بقيمة مليار دولار، وعدة جرائم قتل مرتبطة بشبكته مترامية الأطراف في مجال المخدرات.

وقال مسؤولون إن "ويدينج"، الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه أحد العشرة المطلوبين الأكثر تهماً في الولايات المتحدة، ربما يختبئ في المكسيك تحت حماية عصابات المخدرات هناك.

وقال نائب رئيس شرطة لوس أنجلوس، آلان هاميلتون، للصحفيين إن "زيادة المكافأة يجب أن توضح، ليس هناك مكان آمن يمكن أن يختبئ فيه ويدينج".

وتنافس الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، والذي نشأ في ثاندر باي، أونتاريو، مع فريق كندا في دورة الألعاب الأولمبية في سولت ليك سيتي عام 2002، إذ حصل على المركز 24 في حدث التعرج العملاق الموازي.

وبعد أربع سنوات من الألعاب، ورد اسم "رايان ويدينج" في مذكرة تفتيش للتحقيق في عملية زراعة الماريجوانا في كولومبيا البريطانية، لكن لم يتم توجيه اتهام إليه مطلقاً.

وفي العام 2010، أُدين "ويدينج" بتهمة الإتجار بالمخدرات، بعد محاولته شراء الكوكايين من أحد عملاء الحكومة الأمريكية، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

ووصفته وسائل الإعلام في ذلك الوقت، بأنه مرشح أولمبي في العام 2010، وسعى "ويدينج" إلى رفض التهم، مدعياً سلوكاً شنيعاً من جانب السلطات الأمريكية، مشيراً إلى أنهم استخدموا عميلاً عنيفاً سابقاً في المخابرات السوفيتية كعميل سري، لكن في السنوات التي تلت ذلك، برز كمهرب مخدرات دولي قوي وقاسٍ.

وفي العام الماضي، وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى "ويدينج" تهمة قيادة مجموعة متورطة في تهريب الكوكايين والقتل، بما في ذلك قتل المدنيين الأبرياء.

ويُزعم أن "ويدينج" أشرف على نقل مئات الكيلوغرامات من الكوكايين من كولومبيا، عبر المكسيك وجنوب كاليفورنيا، إلى كندا، وقالت شرطة لوس أنجلوس إن عملية "ويدينج" نقلت أيضاً خمسة أطنان مترية من الفنتانيل شهرياً إلى مدن أمريكية وكندية.

ويُتهم "ويدينج" وزميله الكندي "أندرو كلارك" أيضاً بتوظيف قتلة محترفين لقتل أولئك الذين اعتقد الثنائي أنهم يشكلون عقبات أمام عملهما، بما في ذلك رجل قُتل وهو جالس في سيارته على الممر المؤدي إلى منزله، وقالت الشرطة إنه كان عليه ديون مخدرات لعصابة كلارك.