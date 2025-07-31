أمريكا و13 دولة أوروبية: الاستخبارات الإيرانية تنتهك سيادتنا وتستهدف معارضين ومسؤولين

شفق نيوز- واشنطن

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، و13 دولة أوروبية، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، ما وصفته بـ"تصاعد التهديدات التي تشكلها أجهزة الاستخبارات الإيرانية" على أراضيها، معتبرة أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكًا واضحًا لسيادتها".

وأوضحت الدول الموقعة، أن المستهدفين بهذه الأنشطة شملوا "صحفيين ومعارضين ومواطنين يهودًا ومسؤولين حاليين وسابقين".

وبحسب البيان، الذي صدر عن وزارات خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد، فإن "هذه الأنشطة تُعد انتهاكًا مباشرًا لسيادة الدول، بغض النظر عن هوية المستهدفين".

وحذرت الدول الموقعة "من تعاون متزايد بين الاستخبارات الإيرانية وشبكات الجريمة المنظمة"، مشددة على التزام الدول الغربية بالعمل المشترك لمنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلًا، مطالبة في الختام إيران بـ"الوقف الفوري لهذه الأنشطة غير القانونية".