أمريكا وأوروبا تستعد لـ"حظر" النفط الروسي وألمانيا تؤشر انفجاراً غير مسبوق بأسعار الطاقة

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس جو بايدن قرر حظر واردات النفط من روسيا في خطوة قد تؤدي الى ارتفاع غير مسبوق بأسعار النفط الخام عالمياً.

وقالت مصادر أميركية إن "قرار حظر النفط الروسي سيشمل الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال".

وبحسب نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي فأن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد 200 ألف برميل نفط يوميا من روسيا.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر أميركية قولها إن "دولاً أخرى ستفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي قريباً".

الى ذلك قالت "رويترز"، إن "الحكومة البريطانية ستعلن اليوم خطتها بشأن تقليص وارداتها تدريجيا من الطاقة الروسية".

بدوره اشار وزير الاقتصاد الألماني الى "انفجار غير مسبوق في أسعار الطاقة".

ولفت الى أن "الاتحاد الأوروبي جاهز للتعامل مع احتمال وقف روسيا لصادراتها من الطاقة".