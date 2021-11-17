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أمريكا و"الخليج" ترحب باستئناف مفاوضات فيينا وتتهم إيران و"عملاءها" باستخدام "المسيّرات" ضد المدنيين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-17T20:07:06+0000
أمريكا و"الخليج" ترحب باستئناف مفاوضات فيينا وتتهم إيران و"عملاءها" باستخدام "المسيّرات" ضد المدنيين

شفق نيوز/ رحبت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء، باستئناف مفاوضات فيينا، داعية للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب اجتماع فريق العمل الخاص بإيران للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أن "الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أدانت السياسات العدوانية والخطيرة الإيرانية، بما في ذلك نشر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستخدامها بشكل مباشر".

واتهمت واشنطن ودول الخليج إيران و"عملاءها" باستخدام تلك الصواريخ والطائرات المسيرة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية وخليج عمان وكذلك لاستهداف القوات الأمريكية التي تحارب "داعش".

واتفقت الولايات المتحدة ودول الخليج على أن "البرنامج النووي الإيراني يثير قلقا بالغا، حيث اتخذت إيران الخطوات التي لا حاجة لها على الصعيد المدني، لكنها مهمة بالنسبة لبرنامج الأسلحة النووي"، ودعت طهران إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك العراق واليمن، مشيرة إلى أن "دعم إيران للميليشيات المسلحة حول المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية يمثلان تهديدا واضحا على الأمن والاستقرار في المنطقة".

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