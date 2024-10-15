أمريكا وكندا تفرضان عقوبات على شبكة مناصرة للفلسطينيين

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، والحكومة الكندية، يوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة مناصرة للفلسطينيين، اعتبرتها مساندة لـ"كيانات إرهابية".

وذكرت الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات مرتبطة بالإرهاب على شبكة "صامدون" المناصرة للفلسطينيين، بحسب وكالة "رويترز".

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت كندا إدراج الشبكة على قائمة "الكيانات الإرهابية"، بزعم وجود صلات بينها وبين جماعة أخرى مصنفة "إرهابية".

وقالت الحكومة الكندية إن "إدراج شبكة (صامدون) كياناً إرهابياً بموجب القانون الجنائي يرسل رسالة قوية مفادها أن كندا لن تتسامح مع هذا النوع من النشاط، وستبذل كل ما في وسعها لمواجهة التهديد المستمر للأمن القومي الكندي وللجميع في كندا".

وشبكة "صامدون"، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، تأسست عام 2011 في كندا، بهدف "الدفاع" عن الفلسطينيين والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وفي العام 2021، أدرج وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، الشبكة على قوائم الإرهاب، مثلما قررت ألمانيا حل فرعها في عام 2023، بحجة معاداة للسامية.

وتقول تقارير إن الشبكة تضم مئات الأنصار من 20 دولة.